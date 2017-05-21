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В Киеве возле многоэтажки произошел взрыв

22.05.2017 17:25 — Новости Мира | БелТА  
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22 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Оболонском районе Киева около 4 часов утра произошел взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что возле многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. По указанному адресу правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета.

"Полицейские выяснили, что взрыв произошел около четырех часов утра, но по линии 102 никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.-0-

 
 
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Отмечается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что возле многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и...

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