Трамп стал первым президентом США, побывавшим у Стены Плача

Визит Дональда Трампа в Израиль в качестве главы Белого дома уже ознаменовался историческим событием. В частности, первым посещением Стены Плача и Храма Гроба Господня действующим президентом США.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим в Храме Гроба Господня и у Стены Плача в Иерусалиме, а также прикоснувшимся к святыням христианства и иудаизма. В понедельник, 22 мая, Трамп в черной кипе поместил свернутый клочок бумаги в щель в Западной Стене, куда иудеи вкладывают молитвенные записки. При этом его не сопровождал никто из израильских лидеров. Супруга президента Мелания и его дочь Иванка, принявшая иудаизм, посетили «женскую» часть стены.



Иванка Трамп. Фото: Reuters



Меланья Трамп. Фото: Reuters

В ходе своего первого визита в Израиль в должности президента США Трамп заявил, что соседние арабские страны разделяют с израильтянами «общую угрозу», исходящую от Ирана. Президент призвал к активизации сотрудничества для борьбы с общими угрозами и заявил, что Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Накануне, 21 мая, он побывал на саммите глав мусульманских стран в Саудовской Аравии.

Трамп надеется на прорыв в деле мирного урегулирования

На вечер 22 мая была назначена встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а на 23 мая — с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент США надеется дать новый импульс процессу мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами. Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году.



Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Трамп по-прежнему не стал давать правительству Израиля гарантий переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, вопреки своим предвыборным обещаниям и призывам израильских министров на встрече с Трампом признать Иерусалим частью Израиля. Президент Израиля Реувен Ривлин выразил надежду на то, что США будут способствовать «созданию новых возможностей для государства Израиль и всего региона».

Убит вооруженный ножом палестинец

В ходе визита президента США Иерусалим патрулируют 10 тысяч нарядов силовиков. Тем не менее, вскоре после прибытия Трампа в Старый город был убит палестинец, пытавшийся напасть с ножом на израильского полицейского на одном из пропускных пунктов, сообщила пресс-служба полиции.



Фото: Reuters

Ранее Аббас выразил готовность возобновить процесс ближневосточного урегулирования под эгидой Вашингтона и встретиться с Нетаньяху при посредничестве Трампа. Правительство Израиля накануне визита Трампа пошло на ряд экономических уступок для палестинцев.