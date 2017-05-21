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Каталония хочет "немедленно" отделиться от Испании - СМИ
22.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА
Информагентства, со ссылкой на испанское издание El Pais, сообщают о подготовке правительством Каталонии документа, регламентирующего проведение референдума о выходе из состава Испании и меры, в случае если такое решение не будет принято испанским руководством.
Если плебисцит будет утвержден, в бюллетене будет только один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?". Если большинство каталонцев ответят утвердительно, молодая республика станет парламентсткой и намерена сохранить членство в ЕС.
Высший законодательный орган Каталонии одобрил проведение референдума еще 30 сентября 2016 года. Изначально планировалось провести голосование в сентябре 2017 года вне зависимости от согласия или несогласия испанского правительства.
В отношении суверенитета области действует вето Конституционного суда, запрещающее провозглашение независимости. Напомним, соответствующее решение парламент Каталонии принял 9 ноября 2014 года.
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Если плебисцит будет утвержден, в бюллетене будет только один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?". Если большинство...
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