Швейцария четвертой в Европе прощается с мирным атомом

Швейцария постепенно закроет все свои АЭС. Так решили на референдуме жители страны, которая сделала ставку на энергию ветра, воды и солнца. Детали — у DW.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Германия была первой страной в Европе, которая отказалась от ядерной энергетики после аварии на японской «Фукусиме». Швейцария станет второй. Такое решение вытекает из энергетического закона страны, принятого в минувшее воскресенье, 21 мая, большинством голосов на референдуме. Примечательно, что на проведении общенационального голосования настояли противники закона.

Что решалось на референдуме в Швейцарии

Чем заменить ядерную энергетику? Сегодня Швейцария производит треть своей электроэнергии с помощью АЭС, две трети — с помощью гидроэлектростанций, и всего лишь 4 процента — из энергии солнца и ветра. Закон предлагает не одно, а несколько решений.

Швейцария должна снизить общее потребление электричества на 16 процентов до 2020 года и на целых 43 процента — до 2035-го. Это коснется и домашних хозяйств: закон предполагает, что каждый житель страны сумеет через двадцать лет потреблять на 13 процентов меньше электроэнергии, чем сегодня.

Закон описывает и способ, как этого добиться — улучшить теплоизоляцию домов, на что из казны будут выделены дополнительные средства. Помимо экономии, закон задает ориентиры, насколько должна увеличиться выработка электричества из энергии солнца, биомассы, геотермических источников и ветра.

Италия, ФРГ, Бельгия: европейцы прощаются с атомом

Впечатленная катастрофой на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, канцлер ФРГ Ангела Меркель тогда удивила многих, резко изменив свое мнение об атомной энергетике, поставив крест на немецких АЭС и дав им всего 10 лет, чтобы доработать. В отличие от Германии, швейцарцы с отказом от ядерной энергетики не стали спешить.

Точной даты завершения работы пяти швейцарских атомных энергоблоков власти не определяют. Закон, который вступит в силу только в 2018 году, позволяет им работать столько, сколько они смогут соответствовать стандартам безопасности. Просто строить новые реакторы в Швейцарии больше не будут.

Швейцария, как заметил еженедельник Der Spiegel, последует за Италией, которая отказалась от ядерной энергетики еще в конце 20-го века, Германией и Бельгией, которая планирует завершить работу последних АЭС к 2025 году. Даже французы, которые до сих пор держались за свою атомную энергетику, приняли решение сократить ее долю в энергогенерации на четверть.

Ветряки для швейцарца: хорошо, если не рядом

Планы изменения производства и потребления электроэнергии в Швейцарии хороши, но есть несколько проблем. Одна из них — швейцарцы очень медленно осваивают технологию ветроэнергетики. В альпийской республике, по данным Reuters, работают всего 64 ветряка! В Германии их больше 26 тысяч, они ежегодно «накручивают» 16 процентов электроэнергии страны.

Проблема не в самой технологии, разумеется, а в отношении к ней жителей страны: в принципе швейцарцы высказываются за развитие ветропарков, но как только дело доходит до появления ветряков рядом с их домом, то поддержка резко снижается.

Чтобы преодолеть сопротивление местных общин, в законе развитие энергетики из возобновляемых источников называется национальным интересом, а значит, не должно автоматически подчиняться интересам защиты природы или исходного облика того или иного региона. Государство будет поддерживать производителей электроэнергии из возобновляемых источников, но не позднее 2030 года субсидии прекратятся.

Что говорят сторонники и противники

Сторонники нового закона ожидают притока инвестиций в страну, ослабления зависимости от нефти и газа, инноваций благодаря энергосберегающим технологиям и появлению новых рабочих мест. Сторонники закона подсчитали, что общие расходы на переход от атомной энергетики к использованию возобновляемых источников обойдутся семье из 4 человек в 40 франков в год.

Противники, потерпевшие поражение на референдуме, считают, что закон «дирижистский», а цели и ориентиры выбраны «произвольно». Их основные аргументы таковы: расходы на переход к возобновляемым источникам будут намного выше и составят не 40, а все 3200 франков на семью ежегодно (примерно 2900 евро).

По их словам, в законе много красивых слов, но нет ответов на конкретные вопросы: как покрыть дефицит электроэнергии уже в ближайшем будущем. Вместо большей независимости от зарубежных нефти и газа Швейцария станет более зависимой от соседей, у которых придется покупать электричество, особенно зимой, когда от солнечных батарей толку мало, указывают критики.

Ну и ландшафт пострадает, уверен один из лидеров национал-консервативной Швейцарской народной партии Курт Цоллингер: «Неужели нам надо повторять за немцами всякую глупость?» Свыше 58 процентов швейцарцев, пришедших на референдум, проголосовали за принятие закона.