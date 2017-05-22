Нетаньяху заверил Трампа, что впервые увидел реальный шанс на мир в регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил в понедельник президента США Дональда Трампа в том, что он впервые увидел шанс на достижение мира в регионе.



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«Впервые за многие годы, за все время моей жизни я вижу реальный шанс на перемены, — сказал Нетаньяху в ходе совместного с Трампом заявления для прессы по итогам переговоров в Иерусалиме. — С нетерпением жду возможности плотно работать с вами по достижению мира в нашем регионе».

«Общие опасности превращают врагов в партнеров», — сказал Нетаньяху, выразив готовность работать с инициативами Трампа, который ранее в понедельник прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где он встречался с рядом лидеров арабских стран.

После переговоров с Трампом в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху также выразил мнение, что Израиль и США вместе смогут остановить иранскую агрессию и не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

В понедельник Трамп заверил Нетаньяху, что у Ирана «никогда не будет ядерного оружия». До этого на переговорах с президентом Израиля Реувеном Ривлиным Трамп заявил, что «Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие».

«Я уверен, что вместе мы сможем остановить иранский марш агрессии и террора в регионе и сорвать планы Ирана, направленные на обладание ядерным оружием», — сказал премьер. Он также указал, что «в Израиле ценят новые подходы США» к иранскому вопросу в сравнении с администрацией Барака Обамы.

По оценке Нетаньяху, сотрудничество разведывательных служб Израиля и США развивается великолепно. «Сотрудничество разведок (Израиля и США) развивается великолепно», — сказал Нетаньяху.

Трамп, в свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что ни разу не упоминал Израиль в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Они (СМИ) все утверждают, что говорил, так что у вас очередная ложная история, — заявил президент США. — Я ни разу не упомянул Израиль».

В начале мая Лавров посетил США и встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом. Газета The New York Times, ссылаясь на действующих и бывших должностных лиц США, написала, что президент США на этой встрече разгласил секретную информацию , которая была получена от Израиля. Как утверждало издание, Трамп не заручался согласием на это еврейского государства.