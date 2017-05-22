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Взрыв на концерте в Манчестере: рассказы очевидцев

23.05.2017 04:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Вечером в понедельник на поп-концерте в центре Манчестера произошел взрыв. Полиция расценивает произошедшее как теракт и сообщает о по меньшей мере 19 погибших и 50 раненых.


Фото: Reuters

Взрыв произошел после 22.30, когда в зале Manchester Arena завершался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.

Гарри Уолкер и его жена были в нескольких метрах от взрыва.

«Мы услышали последнюю песню, и вдруг большая вспышка, а потом резкий удар и дым. Я почувствовал боль в ноге и ступне. Я повернулся к жене, которая была рядом, а она говорит: „Мне нужно лечь“. У нее — ранение в живот, и, возможно, перелом ноги. У меня в ноге такая небольшпя дырка, туда чуть-чуть шрапнель попала. Вообще удивительно, как легко я отделался».

Маджид Хан, 22 года

«Мы с сестрой вместе еще со многими другими людьми были на концерте Арианы Гранде в „Манчестер Арене“. Когда мы все пошли к выходу, из зала раздался громкий звук, похожий на взрыв. Все запаниковали. Мы побежали к выходу. Это был одиночный взрыв прямо на противоположной стороне арены, и люди оттуда, где он прозвучал, все побежали в нашу сторону, пытаясь выбраться на улицу. Выход оказался заблокирован, и люди просто стали бегать и искать уже просто любой выход, чтобы как можно быстрее выбраться».

Оливер Джонс, 17 лет

«Я был в туалете и услышал этот громкий „бум!“. Сразу же после окончания концерта, когда люди стали расходиться. Его эхо прокатилось по вестибюлю, и сразу же побежали люди. Я видел, как люди кричали и бежали в одном направлении, а потом многие останавливались и начинали бежать обратно. Вместе со зрителями на улицу выбегали охранники».

Тайлер, бармен из соседнего клуба

«Там были несколько человек в панике, в полном смятении… Мужчина лежал на полу, у него вся нога была в крови, и еще женщина, у нее половина лица была покрыта кровью… Мы что-то услышали, но не поняли точно, что это было — как будто гром прогремел… У одной девочки был приступ паники, а рядом другая плакала навзрыд, и еще женщина, у нее случился сердечный приступ. Там вообще было полно подростков, и все рыдали».

Студент Себястьян Диас, 19 лет

«Ариана Гранде только перестала петь последнюю песню, как раздался сильный „бум“. Я тут же побежал, повинуясь инстинкту. Остановились мы только в коридоре, оказавшись в тупике. Это был настоящий кошмар. Когда я обнаружил главный выход, там повсюду были рыдающие люди. Даже в отеле все плакали и звонили по телефону».

Помощь пострадавшим

Сразу же после того как новости о взрыве попали в «Твиттер», местные жители стали предлагать тем, кто не сможет уехать из города, переночевать у них дома.

В «Твиттере» были опубликованы десятки подобных предложений, они появились всего спустя 15 минут после появления первых новостей о происшествии.

 
Теги: Новости
 
 
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"Я почувствовал боль в ноге и ступне. Я повернулся к жене, которая была рядом, а она говорит: "Мне нужно лечь". У нее - ранение в живот".

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