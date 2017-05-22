Медработники рассказали о ранениях пострадавших из-за взрыва в Манчестере

Медработники-волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим из-за взрыва на британском стадионе «Манчестер-арена», сталкиваются с ранениями, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями. Об этом сообщает BBC News.



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Террористы часто начиняют бомбы мелкими металлическими шариками и иными предметами для увеличения их поражающей силы. В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент в настоящее время рассматривается как террористический акт, пока не появятся данные, опровергающие эту версию. Как ранее сообщалось, на месте происшествия работают саперы.

Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 по минскому времени). В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.