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Медработники рассказали о ранениях пострадавших из-за взрыва в Манчестере
23.05.2017 04:04 — Новости Мира | Tut.by
Медработники-волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим из-за взрыва на британском стадионе «Манчестер-арена», сталкиваются с ранениями, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями. Об этом сообщает BBC News.
Террористы часто начиняют бомбы мелкими металлическими шариками и иными предметами для увеличения их поражающей силы. В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент в настоящее время рассматривается как террористический акт, пока не появятся данные, опровергающие эту версию. Как ранее сообщалось, на месте происшествия работают саперы.
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Террористы часто начиняют бомбы мелкими металлическими шариками и иными предметами для увеличения их поражающей силы.
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