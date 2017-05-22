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Полиция Манчестера рассматривает версию теракта
23.05.2017 03:31 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Манчестера считает прогремевшие возле стадиона "Манчестер Арена" взрывы терактом до появления иной информации,
По данным СМИ, в полиции считают, что взрывы мог устроить смертник. 22 мая около 22.30 по местному времени во время концерта на стадионе
После взрывов люди бросились к выходам, возникла давка, в которой потерялось много детей. Гостиницы у стадиона размещают детей у себя и дают объявлени для родителей и родственников.
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22 мая около 22.30 по местному времени во время концерта на стадионе прогремели два взрыва. В результате погибли 19 человек, еще 50 пострадали.
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