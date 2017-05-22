Полиция Манчестера рассматривает версию теракта

Полиция Манчестера считает прогремевшие возле стадиона "Манчестер Арена" взрывы терактом до появления иной информации, сообщили правоохранители.



Фото: Reuters

По данным СМИ, в полиции считают, что взрывы мог устроить смертник. 22 мая около 22.30 по местному времени во время концерта на стадионе прогремели два взрыва . В результате погибли 19 человек, еще 50 пострадали.

После взрывов люди бросились к выходам, возникла давка, в которой потерялось много детей. Гостиницы у стадиона размещают детей у себя и дают объявлени для родителей и родственников.