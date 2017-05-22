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Взрыв на стадионе в Манчестере во время концерта, около 20 погибших

23.05.2017 01:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. По данным полиции, погибли 19 человек, еще 50 пострадали. На стадионе работают саперы. Полиция полагает, что взрыв мог устроить смертник. Премьер-министр страны Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.


Пострадавшего выводят со стадиона. Фото: Joel Goodman/LNP

На видео со стадиона, где собралось несколько тысяч человек, видно, что после взрывов началась паника.

В Сети появляется видео эвакуации людей со стадиона.

Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших. Правоохранители призывают граждан держаться подальше от стадиона. Скорая помощь обратилась к гражданам с просьбой звонить только в случае угрозы жизни, т.к. все силы брошены на помощь пострадавшим на стадионе.

Взрыв произошел в холле, недалеко от билетных касс, сообщил телеканал Sky News.

Известно, что на концерте было много детей. В то время, когда люди пытались выйти со стадиона, многие дети потерялись. Гостиницы размещают детей у себя, пока не найдутся их родители.

Один из очевидцев рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу, передает «Русская служба Би-Би-си». Позже представитель певицы заявил, что она не пострадала.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Во время работы саперов обнаружили подозрительный предмет. Был проведен контролируемый взрыв. Позже в полиции уточнили, что это была забытая кем-то одежда, а не взрывное устройство.

Волонтеры, оказывающие первую медицинскую помощь пострадавшим рассказали, что ранения схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва. Она заявила, что случившееся расценивается полицией как ужасный террористический акт, передает BBC. Премьер отметила, что правоохранители работают над установлением всех деталей произошедшего.

Улицы, расположенные рядом со стадионом, заблокированы. Не работает железнодорожная станция Manchester Victoria.

«Манчестер Арена» является самым большим крытым стадионом в Европе. Его открыли в1995 году. Он вмещает около 21 000 человек.

 
 
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Полиция полагает, что взрывы мог устроить смертник.

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