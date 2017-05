Взрыв на стадионе в Манчестере во время концерта, около 20 погибших

Около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв . По данным полиции, погибли 19 человек, еще 50 пострадали. На стадионе работают саперы. Полиция полагает, что взрыв мог устроить смертник. Премьер-министр страны Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

На видео со стадиона, где собралось несколько тысяч человек, видно, что после взрывов началась паника.

People rushing out of arena #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/hE1O6GK0JH

В Сети появляется видео эвакуации людей со стадиона.