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Взрыв на стадионе в Манчестере во время концерта, около 20 погибших
23.05.2017 01:40 — Новости Мира | Tut.by
Около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел
На
В Сети появляется видео эвакуации людей со стадиона.
Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших. Правоохранители призывают граждан держаться подальше от стадиона. Скорая помощь обратилась к гражданам с просьбой звонить только в случае угрозы жизни, т.к. все силы брошены на помощь пострадавшим на стадионе.
Взрыв произошел в холле, недалеко от билетных касс, сообщил телеканал
Известно, что на концерте было много детей. В то время, когда люди пытались выйти со стадиона, многие дети потерялись. Гостиницы размещают детей у себя, пока не найдутся их родители.
Один из очевидцев рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу,
Во время работы саперов обнаружили подозрительный предмет. Был проведен контролируемый взрыв. Позже в полиции уточнили, что это была забытая кем-то одежда, а не взрывное устройство.
Волонтеры, оказывающие первую медицинскую помощь пострадавшим
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва. Она заявила, что случившееся расценивается полицией как ужасный террористический акт, передает
Улицы, расположенные рядом со стадионом, заблокированы. Не работает железнодорожная станция Manchester Victoria.
«Манчестер Арена» является самым большим крытым стадионом в Европе. Его открыли в1995 году. Он вмещает около 21 000 человек.
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Полиция полагает, что взрывы мог устроить смертник.
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