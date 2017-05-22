Чеченцам в Германии разослали сообщение с угрозами

Живущим в Германии чеченцам разослали видеозапись, на которой человек в маске с пистолетом в руках угрожает «поправить» женщин и мужчин, «выбравших неверный путь». Видео распространили в WhatsApp-каналах, где общаются чеченцы из диаспоры, сообщает Meduza .

«Здесь, в Европе, некоторые чеченские женщины и мужчины, похожие на женщин, творят ужасные вещи», — говорит человек на видеозаписи. В частности, он упоминает женщин, которые выходят замуж за мужчин другой национальности. Источники «Медузы» рассказали, что в числе других поводов для «возмездия» чеченкам — курение, употребление алкоголя, посещение дискотеки или бассейна.

По словам источников «Медузы», на видео снят представитель берлинской группы, насчитывающей до 100 человек. Ее возглавляют люди из окружения первого президента Чечни Джохара Дудаева. За последние недели члены группы избили как минимум двух чеченских девушек.