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В Киев заявили, что при Януковиче украли 40 млрд долларов
23.05.2017 00:56 — Новости Мира | Tut.by
Министр юстиции Павел Петренко заявил, что за три года президенства Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов, передает
В сентябре прошлого Петренко заявлял, что Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.
«Кроме 1,1 миллиарда арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 миллиардов долларов было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления», — сказал он.
Министр добавил, что эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах. Их вывели из страны через сложные схемы.
По его словам, именно поэтому необходимо принять закон о спецконфискации, так как он дает возможность, в том числе, через международное сотрудничество вернуть эти средства.
«К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает», — отметил Петренко.
Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что суд конфисковал деньги окружения Януковича на сумму
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В сентябре прошлого Петренко заявлял, что Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.
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