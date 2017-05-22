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В Киев заявили, что при Януковиче украли 40 млрд долларов

23.05.2017 00:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр юстиции Павел Петренко заявил, что за три года президенства Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов, передает Укринформ.

В сентябре прошлого Петренко заявлял, что Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.

«Кроме 1,1 миллиарда арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 миллиардов долларов было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления», — сказал он.

Министр добавил, что эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах. Их вывели из страны через сложные схемы.

По его словам, именно поэтому необходимо принять закон о спецконфискации, так как он дает возможность, в том числе, через международное сотрудничество вернуть эти средства.

«К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает», — отметил Петренко.

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что суд конфисковал деньги окружения Януковича на сумму 1,5 миллиарда долларов. Адвокаты отрицают причастность Януковича к конфискованным деньгам. По их словам, у бывшего главы государства на счете в Ощадбанке лишь 28 миллионов гривен.

 
 
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В сентябре прошлого Петренко заявлял, что Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.

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