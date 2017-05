Один из самых грязных пляжей Индии (или даже мира) Версова в течение двух лет превратился в чистое и роскошное место для отдыха. Уровень его загрязненности в свое время дошел до ООН, где уже давно предлагали провести "капитальную чистку" побережья.

Волонтерскую инициативу возглавил молодой юрист и эколог Афроз Шах. Он сообщил в соцсетях, что на пляже скопилось 5,3 млн килограмм мусора и предложил провести его очистку своими силами. Для расчистки участка пляжа длиной 2,5 км потребовался 21 месяц.

По словам Шаха, переехав в новую квартиру он ужаснулся от открывавшейся перед окном панорамы. В горах мусора и пластика можно было утонуть. Он позвал на помощь соседа и они вдвоем потихоньку начали убирать весь мусор. Впоследствии к ним присоединились еще около 1 тыс. местных жителей.

В результате на пляже были установлены 52 общественных туалета и высажены свыше полусотни пальм. Однако в планах создать здесь настоящую кокосовую лагуну из 5 тыс. пальм.

. @AfrozShah1 wins #EarthChamps award for his efforts in launching the world's largest beach clean-up in Mumbai: https://t.co/4bGfOPIspX pic.twitter.com/9ynFoliaXf

Инициативу неравнодушного гражданина и местных жителей отметили как на правительственном уровне страны, так и в ООН. "Они вернули пляжу Версова былое величие", - примерно таких комментариев удостоился поступок жителей Мумбая.