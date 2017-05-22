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Volkswagen отзывает свыше 577 тыс. автомобилей в Китае

23.05.2017 00:42 — Новости Мира | БелТА  
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Volkswagen отзывает свыше 577 тыс. автомобилей в Китае

Очередной крупный скандал назревает вокруг немецкого автопроизводителя Volkswagen, сообщают информационные агентства. Совместный китайско-немецкий концерн FAW-Volkswagen сообщил о необходимости отзыва 577 590 автомобилей разных моделей, проданных в КНР. Причиной стал технический брак, допущенный в системе предохранителей на автомобилях.

В первую очередь отзыв затронет владельцев Volkswagen Golf A6, выпущенных в период с сентября 2009 по май 2014 года. Также в местные дилерские центры следует обратиться и обладателям модели Sagitar, которые выпускались с июля 2010 по март 2012 года.

Неисправность в электронной системе может вызвать выход из строя предохранителя внешнего освещения. Это происходит при определенных условиях эксплуатации, температуре воздуха и влажности.

Сообщается, что ремонт всех автомобилей будет произведен бесплатно.

 
 
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В первую очередь отзыв затронет владельцев Volkswagen Golf A6, выпущенных в период с сентября 2009 по май 2014 года. Также в местные дилерские центры следует обратиться и...

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