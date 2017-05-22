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В шведском Гетеборге из аэропорта вывели людей из-за бесхозной сумки
23.05.2017 00:30 — Новости Мира | БелТА
Полиция Гетеборга (Швеция) приняла решение об эвакуации людей из местного аэропорта Ландветтер, передают информагентства. Причиной экстренных мер послужила обнаруженная ничейная сумка со следами взрывчатых веществ на ней.
Для осмотра багажа, представляющего потенциальную опасность, были вызваны специалисты-взрывотехники и саперы.
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Для осмотра багажа, представляющего потенциальную опасность, были вызваны специалисты-взрывотехники и саперы.
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