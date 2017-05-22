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На Сицилии неизвестные убили бывшего босса местной мафии

23.05.2017 00:24 — Новости Мира | БелТА  
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На Сицилии неизвестные убили бывшего босса местной мафии
Фото AFP

В Палермо был убит бывший "крестный отец" сицилийской мафии 67-летний Джузеппе Дейнотти, передает AFP. Он был приговорен к пожизненному заключению (50 лет по законам Италии) в 1983 году за убийство троих карабинеров, однако досрочно вышел на свободу в 2014 году.

Босс Cosa Nostra был убит двумя выстрелами в голову рано утром, когда он ехал на велосипеде. Убийцы преследовали его на скутере и произвели выстрелы в 50 метрах от входа в одну из школ Палермо.

Сообщается, что убийство произошло в канун 25-ой годовщины гибели судьи Джованни Фальконе от рук мафии. Cosa Nostra использовала почти 600 кг взрывчатки для ликвидации судьи, его жены и трех охранников в 1992 году.

 
 
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Босс Cosa Nostra был убит двумя выстрелами в голову рано утром, когда он ехал на велосипеде. Убийцы преследовали его на скутере и произвели выстрелы в 50 метрах от входа в...

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