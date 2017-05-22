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Число пострадавших в результате взрыва в Манчестере выросло до 59 человек

23.05.2017 06:22 — Новости Мира | Tut.by  
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После взрывов на «Манчестер-арене» в больницы города доставлены 59 пострадавших. Об этом на своей официальной странице в twitter сообщила северо-западная медицинская служба.

Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил, что до получения новой информации правоохранители квалифицируют события на концерте Арианы Гранде как теракт. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что число жертв трагедии не возросло.

Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй во вторник утром проведет экстренное заседание правительственного комитета, посвященное трагедии в Манчестере.

22 мая около 22.30 по местному времени в Манчестере после концерта на стадионе прогремели два взрыва. В результате погибли 19 человек. Также сообщалось о 50 пострадавших.

 
 
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Об этом на своей официальной странице в twitter сообщила северо-западная медицинская служба.

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