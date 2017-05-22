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Число пострадавших в результате взрыва в Манчестере выросло до 59 человек
23.05.2017 06:22 — Новости Мира | Tut.by
После взрывов на «Манчестер-арене» в больницы города доставлены 59 пострадавших. Об этом на своей официальной странице в twitter сообщила северо-западная медицинская служба.
Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс
Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй во вторник утром проведет экстренное заседание правительственного комитета, посвященное трагедии в Манчестере.
22 мая около 22.30 по местному времени в Манчестере после концерта на стадионе
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Об этом на своей официальной странице в twitter сообщила северо-западная медицинская служба.
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