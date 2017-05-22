Число пострадавших в результате взрыва в Манчестере выросло до 59 человек

После взрывов на «Манчестер-арене» в больницы города доставлены 59 пострадавших. Об этом на своей официальной странице в twitter сообщила северо-западная медицинская служба.

NWAS has taken 59 casualties from the Manchester Arena incident to various hospitals & treated a number of walking wounded on scene — NWAS NHS Trust (@NWAmbulance) 23 мая 2017 г.

Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил , что до получения новой информации правоохранители квалифицируют события на концерте Арианы Гранде как теракт . Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что число жертв трагедии не возросло.

Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй во вторник утром проведет экстренное заседание правительственного комитета, посвященное трагедии в Манчестере.

22 мая около 22.30 по местному времени в Манчестере после концерта на стадионе прогремели два взрыва . В результате погибли 19 человек. Также сообщалось о 50 пострадавших.