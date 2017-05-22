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Президент Боливии назвал Трампа деспотом

23.05.2017 07:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Боливии Эво Моралес назвал в понедельник своего американского коллегу Дональда Трампа деспотом из-за его внешней и миграционной политики.


Фото: Reuters

«Единственным деспотом в мире является Трамп, поскольку он дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира», — написал он в своем Twitter.

Заявление Моралеса последовало после того, как на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме Трамп назвал ситуацию в Венесуэле «позором для человечества» и «кошмарной проблемой».

С начала апреля в Венесуэле, переживающей острый социально-экономический и политический кризис, идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. Согласно подсчетам оппозиции, число погибших в ходе манифестаций превысило 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.

 
 
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По словам Эво Моралеса, президент США дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира.

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