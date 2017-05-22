В Манчестере при взрыве на стадионе погибли не менее 19 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел после концерта американской певицы Арианы Гранде на крупнейшем стадионе Великобритании "Манчестер-Арена", сообщают информагентства.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт. По данным правоохранителей, погибли не менее 19 человек. Служба скорой помощи северо-западной Англии сообщила о 59 пострадавших, некоторым из них была оказана помощь прямо на месте происшествия.

К стадиону, который вмещает 21 тыс. человек, стянуты силы полиции и медики.-0-