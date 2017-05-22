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В Манчестере при взрыве на стадионе погибли не менее 19 человек
23.05.2017 07:24 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел после концерта американской певицы Арианы Гранде на крупнейшем стадионе Великобритании "Манчестер-Арена", сообщают информагентства.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт. По данным правоохранителей, погибли не менее 19 человек. Служба скорой помощи северо-западной Англии сообщила о 59 пострадавших, некоторым из них была оказана помощь прямо на месте происшествия.
К стадиону, который вмещает 21 тыс. человек, стянуты силы полиции и медики.-0-
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Полиция рассматривает произошедшее как теракт. По данным правоохранителей, погибли не менее 19 человек.
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