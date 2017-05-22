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В Непале сожжены тысячи шкур тигров и рогов носорогов

23.05.2017 08:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Непала организовали сожжение более четырех тысяч фрагментов тел животных, занесенных в Красную книгу. Среди них — шкуры снежного барса, тигров, дымчатых леопардов и рога носорогов.


Фото: BBC

Все эти останки преданы огню в провинции Читван в 200 километрах к югу от столицы страны Катманду.

Министр иностранных дел Непала Шаран Махат лично поджег фрагменты во внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО национальном парке Читван в Международный день биологического разнообразия, отмечаемый 22 мая.


«Надеемся, что сожжение частей тел погибших животных станет важным посланием: что они ценны только тогда, когда звери живы, а не когда они мертвы. Это, как мы рассчитываем, в конце концов отобьет охоту у браконьеров», — сказал Непальской службе Би-би-си пресс-секретарь министерства охраны лесов и почв страны Махешвар Дхакал.


Последний раз подобное мероприятие в Непале проводилось 20 лет назад.

«Нет никакого смысла тратить кучу денег на защиту и охрану вещей, которые впоследствии придут в упадок», — добавил Дхакал.


Поголовье индийских носорогов и тигров в Непале за последние два десятилетия заметно увеличилось, причем большинство из них как раз проживает в Читване.

Согласно официальной информации, на территории этой гималайской республики сейчас живут 198 тигров и 645 носорогов. 20 лет назад здесь жил всего 91 тигр, а также 372 носорогов.


Официальные лица уверены, что за увеличением популяций стоят ужесточение мер по противодействию браконьерам, приведение пастбищ в порядок и просвещение населения.


При этом власти решили не сжигать 1,1 тонны слоновых бивней по весьма неожиданной причине: в Непале нет печи, способной работать при температурах выше 900 градусов Цельсия. Это необходимо, чтобы слоновая кость превратилась в уголь.

Авторы фотографий — Манеш Ачарья и Ишвор Джоши, Непальская служба Би-би-си

 
 
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Министр иностранных дел Непала Шаран Махат лично поджег фрагменты во внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО национальном парке Читван в Международный...

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