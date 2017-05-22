Мэй прервала избирательную кампанию из-за теракта в Манчестере

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский премьер-министр Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам из-за совершенного накануне в Манчестере взрыва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Пресс Ассошиэйшн.

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин вслед за Терезой Мэй также объявил о приостановке предвыборной кампании после взрыва на стадионе "Манчестер-арена".

Между тем сегодня Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи со взрывом на концерте в Манчестере, который она назвала "ужасным террористическим актом".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 00.35 по минскому времени сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 19 человек, ранения получили 59 человек.

Сама 23-летняя певица не пострадала, но призналась, что шокирована произошедшим. "Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов", - написала исполнительница на своей официальной странице в "Твиттер". Пресс-секретарь Арианы Гранде сообщил, что команда певицы проводят собственное расследование произошедшего.-0-