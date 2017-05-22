Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере. Соответствующее видео террористов было размещено сегодня в социальных сетях, информирует ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".

Между тем полиция Манчестера заявила, что теракт был совершен одиночкой, который пронес с собой на арену взрывное устройство. По данным полиции, террорист погиб.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 00.35 по минскому времени сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена", по последним данным, стали 22 человека, в том числе и дети . Ранения получили 59 человек. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.-0-