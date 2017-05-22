|
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере
23.05.2017 09:17 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере. Соответствующее видео террористов было размещено сегодня в социальных сетях, информирует ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".
Между тем полиция Манчестера заявила, что теракт был совершен одиночкой, который пронес с собой на арену взрывное устройство. По данным полиции, террорист погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между тем полиция Манчестера заявила, что теракт был совершен одиночкой, который пронес с собой на арену взрывное устройство. По данным полиции, террорист погиб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии