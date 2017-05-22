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Теракт на стадионе "Манчестер-арена": число погибших увеличилось до 22 человек

23.05.2017 09:11 — Новости Мира | БелТА  
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Теракт на стадионе "Манчестер-арена": число погибших увеличилось до 22 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате теракта на стадионе "Манчестер-арена" увеличилось до 22 человек, сообщают информагентства со ссылкой на данные полиции. Информация о пострадавших не изменилась: ранения получили 59 человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 00.35 по минскому времени сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Сама 23-летняя певица не пострадала, но призналась, что шокирована произошедшим.

Британский премьер-министр Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам из-за совершенного накануне в Манчестере взрыва.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 00.35 по минскому времени сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде.

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