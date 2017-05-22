23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате теракта на стадионе "Манчестер-арена" увеличилось до 22 человек, сообщают информагентства со ссылкой на данные полиции. Информация о пострадавших не изменилась: ранения получили 59 человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 00.35 по минскому времени сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Сама 23-летняя певица не пострадала, но призналась, что шокирована произошедшим.

Британский премьер-министр Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам из-за совершенного накануне в Манчестере взрыва.-0-