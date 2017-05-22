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Теракт на стадионе "Манчестер-арена": число погибших увеличилось до 22 человек
23.05.2017 09:11 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате теракта на стадионе "Манчестер-арена" увеличилось до 22 человек, сообщают информагентства со ссылкой на данные полиции. Информация о пострадавших не изменилась: ранения получили 59 человек.
Британский премьер-министр
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Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 00.35 по минскому времени сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде.
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