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Почти тысячу человек госпитализировали в Японии из-за жары

23.05.2017 09:55 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за жары за прошлую неделю госпитализировали почти тысячу человек, сообщают информагентства.

Большинство пострадавших - жители Токио, а также префектур Осака, Хего, Саитама, Канагава и др. Около половины доставленных в больницы с тепловыми ударами - люди старше 65 лет.

Жара установилась в Японии 20 мая. Температура в некоторых регионах превышает в тени плюс 30 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в ближайшие дни сохранится на большей территории страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство пострадавших - жители Токио, а также префектур Осака, Хего, Саитама, Канагава и др. Около половины доставленных в больницы с тепловыми ударами - люди...

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