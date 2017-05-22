Почти тысячу человек госпитализировали в Японии из-за жары

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за жары за прошлую неделю госпитализировали почти тысячу человек, сообщают информагентства.

Большинство пострадавших - жители Токио, а также префектур Осака, Хего, Саитама, Канагава и др. Около половины доставленных в больницы с тепловыми ударами - люди старше 65 лет.

Жара установилась в Японии 20 мая. Температура в некоторых регионах превышает в тени плюс 30 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в ближайшие дни сохранится на большей территории страны.-0-