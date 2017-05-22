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Взрыв на стадионе в Манчестере: 22 погибших, в том числе и дети
23.05.2017 09:48 — Новости Мира | Tut.by
В результате взрыва, который прогремел на стадионе «Манчестер-Арена», погибли 22 человека. Среди погибших есть и дети. Об этом сообщила
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за произошедшее. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, сообщает
Взрыв прогремел 22 мая, около 22.30 по местному времени, после концерта на стадионе
Полиция города квалифицирует произошедшее «до появления новых обстоятельств»,
Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.
По данным полиции, человек, который привел в действие взрывное устройство, действовал в одиночку, однако правоохранительные органы не исключают, что злоумышленник мог относиться к одной из террористических группировок. Кроме того, полицейские отметили, что человек, совершивший взрыв, погиб, сообщает Reuters.
По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие в холле здания, недалеко от билетных касс, после того как закончился концерт и зрители стали расходится. Началась паника во время которой потерялись много детей. Их размещали у себя близлежащие гостиницы, пока не найдутся родители.
Американская исполнительница Ариана Гранде написала в своем twitter, что «сломлена» случившимся. Сама она во время инцидента не пострадала.
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее. Соответствующее видео террористов было размещено в...
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