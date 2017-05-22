Взрыв на стадионе в Манчестере: 22 погибших, в том числе и дети

В результате взрыва, который прогремел на стадионе «Манчестер-Арена», погибли 22 человека. Среди погибших есть и дети. Об этом сообщила полиция Манчестера . Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство».





Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за произошедшее. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

Взрыв прогремел 22 мая, около 22.30 по местному времени, после концерта на стадионе прогремел взрыв . Ранее сообщалось о 19 погибших и 50 пострадавших.

Полиция города квалифицирует произошедшее «до появления новых обстоятельств», как теракт . Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала произошедшее «вопиющим террористическим актом».

Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.





По данным полиции, человек, который привел в действие взрывное устройство, действовал в одиночку, однако правоохранительные органы не исключают, что злоумышленник мог относиться к одной из террористических группировок. Кроме того, полицейские отметили, что человек, совершивший взрыв, погиб, сообщает Reuters.

По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие в холле здания, недалеко от билетных касс, после того как закончился концерт и зрители стали расходится. Началась паника во время которой потерялись много детей. Их размещали у себя близлежащие гостиницы, пока не найдутся родители.

Американская исполнительница Ариана Гранде написала в своем twitter, что «сломлена» случившимся. Сама она во время инцидента не пострадала.





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В 9.00 (11.00 по Минску) начнется заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, который возглавит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.