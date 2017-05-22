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Эвакуация людей проводится на железнодорожной станции в Лондоне из-за подозрительного свертка
23.05.2017 10:08 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация людей проводится на железнодорожном вокзале "Виктория" в Лондоне в связи с обнаружением подозрительного свертка, информирует ТАСС.
Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона. Другие подробности не сообщаются.
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Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект",...
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