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Эвакуация людей проводится на железнодорожной станции в Лондоне из-за подозрительного свертка

23.05.2017 10:08 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация людей проводится на железнодорожном вокзале "Виктория" в Лондоне в связи с обнаружением подозрительного свертка, информирует ТАСС.

Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона. Другие подробности не сообщаются.

Этой ночью в Великобритании на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена", по последним данным, стали 22 человека, в том числе дети. Ранения получили 59 человек. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект",...

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