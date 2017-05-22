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Международные соревнования разведчиков спецназа начались в Казахстане
23.05.2017 10:15 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Девятые международные соревнования разведывательных подразделений "Алтын Үкі-2017" ("Золотой филин-2017") начались сегодня на базе учебного центра "Спасск" регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.
На протяжении пяти дней 8 команд из Беларуси, Казахстана, Пакистана и России будут выявлять лучшую разведгруппу. Соревнования призваны способствовать формированию и поддержанию высокой морально-психологической, военно-специальной и физической готовности участников к реальным боевым действиям.
Спецназовцам предстоит пройти 10 этапов, на протяжении которых будет определен уровень работы командиров разведывательных подразделений, стрелковой и полевой выучки военнослужащих, готовности к отработке задач в сложных условиях, а также выполнения различных профессиональных приемов.
В качестве наблюдателей проведения соревнований будут присутствовать представители Азербайджана, Монголии, Индии и Турции.-0-
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На протяжении пяти дней 8 команд из Беларуси, Казахстана, Пакистана и России будут выявлять лучшую разведгруппу.
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