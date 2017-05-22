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Обнаруженный у вокзала "Виктория" в Лондоне сверток не представляет угрозы
23.05.2017 10:52 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозрительный сверток, обнаруженный сегодня у железнодорожного вокзала "Виктория" в британской столице, был обследован сотрудниками полиции, угрозы не выявлено. Об этом говорится в заявлении лондонской полиции, информирует ТАСС.
"Подозрительный сверток вблизи железнодорожного вокзала "Виктория", о котором сообщалось, не представляет угрозы", - отмечают в правоохранительных органах.
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