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Обнаруженный у вокзала "Виктория" в Лондоне сверток не представляет угрозы

23.05.2017 10:52 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозрительный сверток, обнаруженный сегодня у железнодорожного вокзала "Виктория" в британской столице, был обследован сотрудниками полиции, угрозы не выявлено. Об этом говорится в заявлении лондонской полиции, информирует ТАСС.

"Подозрительный сверток вблизи железнодорожного вокзала "Виктория", о котором сообщалось, не представляет угрозы", - отмечают в правоохранительных органах.

Ранее из-за сообщения о свертке полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. С железнодорожного вокзала были эвакуированы люди.

Этой ночью в Великобритании на крытом стадионе "Манчестер-арена" после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Полиция установила, что теракт совершил смертник. Жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 22 человека, среди которых есть дети. Ранения получили 59 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее из-за сообщения о свертке полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. С железнодорожного вокзала...

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