В Лондоне вводятся повышенные меры безопасности

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти британской столицы вводят повышенные меры безопасности в связи с терактом в Манчестере. Об этом заявил сегодня мэр Лондона Садик Хан, передает ТАСС.

"Я нахожусь в постоянном контакте со Скотленд-Ярдом, который пересматривает уровень обеспечения безопасности в Лондоне, - цитирует градоначальника газета "Гардиан". - На улицах Лондона появится больше полицейских".

В свою очередь полиция Манчестера призвала жителей и гостей города воздержаться от посещения его центральной части в связи с работами, которые проводят эксперты непосредственно на месте теракта и рядом с ним.

Сейчас многие центральные улицы Манчестера оцеплены полицией. В небе продолжают кружить вертолеты. Практически полностью прекращены отправка и прибытие поездов с железнодорожной станции "Виктория", к которой примыкает стадион. Ранее у железнодорожного вокзала "Виктория" был обнаружен подозрительный сверток. Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу, а пассажиров эвакуировали. После обследования свертка выяснилось, что он не представляет опасности.

"Манчестер-арена" - одна из самых посещаемых концертных площадок в мире и крупнейший в Европе крытый стадион, вмещающий 21 тыс. человек. Он был открыт в 1995 году, с тех пор там выступили многие мировые музыкальные знаменитости, в том числе группы U2, The Rolling Stones, а также Мадонна, Леди Гага и Лучано Паваротти.

Согласно последним данным, жертвами теракта на стадионе стали 22 человека, еще 59 получили ранения. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками. По информации, предоставленной правоохранительными органами, среди погибших есть дети. Случившееся квалифицировано как теракт. Взрыв совершил смертник.-0-