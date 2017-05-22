ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еврогруппа не договорилась о новом транше для Греции

23.05.2017 11:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министры финансов стран еврозоны в понедельник, 23 мая, не смогли договориться ни о выделении нового кредита Греции, ни о списании части долга стране. После восьмичасовых переговоров встреча в Брюсселе завершилась без конкретных результатов.


Фото: www.dw.de

На встрече, помимо прочего, обсуждались реформы, проводящиеся Грецией для того, чтобы соответствовать требованиям кредиторов. Накануне парламент Греции принял новый пакет мер жесткой экономии — в частности, пенсии в стране сократятся на 18 процентов, а минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро.

Без мандата не будет обещаний

Германия на встрече выступила против конкретных обещаний Греции о списании части долгов, отмечает агентство AFP. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что на утверждение подобных планов у него нет мандата бундестага.

Переговоры о возможном списании долгов перенесены на середину июня. Решение о выделении очередного транша должно быть принято до начала лета, отмечает агентство Reuters.

Летом Афины должны перечислить кредиторам 7 млрд евро в счет обслуживания своих долгов, общий размер которых составляет около 300 млрд евро. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый пакет финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За время восьмичасовых переговоров министры финансов еврозоны не смогли договориться ни о новом транше для Греции, ни о списании долгов. Афинам срочно необходимо 7...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Украинцы поддержали создание собственной соцсети Ukrainians
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика