Украинцы поддержали создание собственной соцсети Ukrainians

23 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети Ukrainians, которую ранее для них предложили разработать программисты из Канады.

Страница сообщества будущей сети уже собрала более 65 тыс. подписчиков из 50 тыс., необходимых для старта ее разработки, сообщается на официальной странице Ukrainians.

При этом команда из 30 программистов канадской компании StartupSoft вместе с украинкой Александрой Струмчинской уже приступила к созданию украинской социальной сети. В сообщении на странице проекта в Facebook отмечалось, что если к 1 июня количество подписчиков достигнет более 50 тыс., StartupSoft разработает продукт на протяжении четырех месяцев. Цель в 50 тыс. подписчиков была достигнута уже на следующий день после объявления сбора подписей.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисов "Яндекс" и "Мэйл.ру".-0-