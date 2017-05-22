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Теракт в Манчестере: среди погибших есть дети

23.05.2017 11:57 — Новости Мира | БДГ  
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22 мая в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. На данный момент сообщается о 22 погибших.

Полиция уже сообщила, что произошедшее квалифицировано как теракт. В результате взрыва, который произошел на «Манчестер-арене» после концерта поп-певицы, погибло, по меньшей мере, 22 человека. Ранения получили 59 человек. Сообщается, что среди погибших - подростки и дети. 

По  информации некоторых британских СМИ, перед концертов зрителей практически не досматривали, не использовались также рамки-металлоискатели. 

Взрыв, вероятнее всего, совершил смертник, который пронес с собой взрывное устройство. Полиция уточняет все детали ЧП, на месте до сих пор работаю эксперты, а жителям и гостям горда рекомендовано избегать некотрых районов, которые оцеплены. Практически полностью остановлено движение поездов станции «Виктория», примыкающей к стадиону.

Некоторые СМИ сообщили о том, что ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, однако на данный момент эта информация не подтверждена.

Фото: АР

 
 
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22 мая в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. На данный момент сообщается о 22 погибших.

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