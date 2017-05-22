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В Лондоне вводят повышенные меры безопасности
23.05.2017 12:08 — Новости Мира | Tut.by
Власти британской столицы вводят повышенные меры безопасности в связи с терактом в Манчестере. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.
«Я нахожусь в постоянном контакте со Скотленд-Ярдом, которые пересматривают уровень обеспечения безопасности в Лондоне, — цитирует Хана газета The Guardian. — На улицах Лондона появится больше полицейских».
Ранее у железнодорожного вокзала «Виктория» в британской столице был обнаружен подозрительный сверток. Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу, а пассажиров эвакуировали. После обследования свертка выяснилось, что он не представляет опасности.
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Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.
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