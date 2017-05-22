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В Лондоне вводят повышенные меры безопасности

23.05.2017 12:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти британской столицы вводят повышенные меры безопасности в связи с терактом в Манчестере. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.


Фото: Reuters

«Я нахожусь в постоянном контакте со Скотленд-Ярдом, которые пересматривают уровень обеспечения безопасности в Лондоне, — цитирует Хана газета The Guardian. — На улицах Лондона появится больше полицейских».

Ранее у железнодорожного вокзала «Виктория» в британской столице был обнаружен подозрительный сверток. Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу, а пассажиров эвакуировали. После обследования свертка выяснилось, что он не представляет опасности.

Согласно последним данным, жертвами теракта на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны стали 22 человека, включая детей, еще 59 человек получили ранения. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе примерно в 22.35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

 
 
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Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.

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