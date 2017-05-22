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Во Франции при пожаре в общежитии пострадали 27 человек

23.05.2017 12:42 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар вспыхнул в ночь на 23 мая в здании общежития рядом с французским городом Ренн, пострадали как минимум 27 человек, сообщают информагентства.

В момент пожара в здании находились 53 человека. По меньшей мере 27 человек пострадали от отравления дымом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины пожара пока не установлены. Полиция проводит расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В момент пожара в здании находились 53 человека. По меньшей мере 27 человек пострадали от отравления дымом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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