Во Франции при пожаре в общежитии пострадали 27 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар вспыхнул в ночь на 23 мая в здании общежития рядом с французским городом Ренн, пострадали как минимум 27 человек, сообщают информагентства.

В момент пожара в здании находились 53 человека. По меньшей мере 27 человек пострадали от отравления дымом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины пожара пока не установлены. Полиция проводит расследование.-0-