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Во Франции при пожаре в общежитии пострадали 27 человек
23.05.2017 12:42 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар вспыхнул в ночь на 23 мая в здании общежития рядом с французским городом Ренн, пострадали как минимум 27 человек, сообщают информагентства.
В момент пожара в здании находились 53 человека. По меньшей мере 27 человек пострадали от отравления дымом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Причины пожара пока не установлены. Полиция проводит расследование.-0-
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В момент пожара в здании находились 53 человека. По меньшей мере 27 человек пострадали от отравления дымом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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