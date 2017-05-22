Верховная рада увеличила долю украинского языка на ТВ

23 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации. За принятие закона проголосовали 269 депутатов.

В частности, закон предусматривает, что в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и (или) многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и (или) фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и (или) фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций местной категории вещания передачи и (или) фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 60% общей продолжительности передач и (или) фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Закон предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и (или) передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.

Согласно закону, фильмы и (или) передачи, трансляция которых допускается на негосударственном языке согласно этому закону, субтитруются на государственном языке.

Фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском языке, озвучиваются или дублируются на украинском языке.-0-