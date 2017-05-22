23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция располагает информацией о личности исполнителя теракта в Манчестере. С таким заявлением выступила сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, информирует ТАСС.

"Полиция и спецслужбы полагают, что им известна личность исполнителя теракта. На данном этапе расследования мы не можем назвать его имени", - сказала премьер.

По ее словам, среди пострадавших и погибших в теракте в Манчестере есть много детей и молодых людей. Жизнь многих пострадавших остается под угрозой. "Он (террорист) намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню", - отметила Тереза Мэй.

Премьер подчеркнула, что "уровень террористической угрозы остается существенным, это означает, что возможность осуществления теракта остается крайне высокой".

Этой ночью в Великобритании на крытом стадионе "Манчестер-арена" после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе недалеко от выхода, через который зрители покидали стадион. Полиция установила, что теракт совершил смертник. Жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 22 человека, ранения получили 59 человек.-0-