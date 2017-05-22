Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Манчестере

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни Эйфелевой башни погаснут сегодня ночью в память о погибших после теракта в британском городе Манчестер. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на заявление мэра Парижа Анн Идальго.

По словам Анн Идальго, освещение Эйфелевой башни будет выключено сегодня в полночь.

Минутой молчания почтят память жертв теракта в Манчестере на 70-м Каннском кинофестивале (в 15.00 по местному времени).

Между тем, как заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, во Франции будут усилены меры безопасности на культурных и спортивных мероприятиях. Атаке подверглись "молодость, образ жизни и культура", сказал Колон и выразил солидарность с народом Великобритании.

Взрыв прогремел 22 мая сразу после концерта певицы Арианы Гранде в комплексе "Манчестер-арена" в 22.35 по местному времени (в 00.35 по минскому времени). Взрыв произошел в фойе комплекса, недалеко от выхода, через который зрители покидали концерт. Произошедшее было квалифицировано как теракт. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек получили ранения. Полиция заявила, что теракт совершил один смертник. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".-0-