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Похожий на взрыв звук раздался в торговом центре Манчестера

23.05.2017 13:49 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похожий на взрыв звук раздался в торговом центре "Арндейл" в Манчестере, передают информагентства со ссылкой на Рейтер.

Сейчас идет эвакуация посетителей. Отмечается, что хлопок был очень громким.

Пользователи соцсети "Твиттер" разместили видео, на котором изображены выбегающие из "Арндейла" люди.

Телеканал Sky News сообщает, что полиция задержала в торговом центре мужчину. Силовики оцепили зону вокруг ТЦ и просят посетителей срочно покинуть территорию. Другие подробности пока не известны.

Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-арена", который прогремел этой ночью. По последним данным, погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. Кроме того, шестеро подростков и восьмилетняя девочка до сих пор числятся пропавшими без вести.

Теракт на "Манчестер-арене" стал самым крупным в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Сейчас идет эвакуация посетителей. Отмечается, что хлопок был очень громким. Пользователи соцсети "Твиттер" разместили видео, на котором изображены выбегающие из...

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