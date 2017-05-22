Тереза Мэй: личность террориста из Манчестера установлена

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с заявлением к гражданам страны после теракта на «Манчестер Арене». Прямое обращение Мэй транслировалось в эфире британского телевидения, а также The Guardian.



Фото: Reuters

Мэй рассказала, что провела все утро в ситуационной комнате британского правительства на заседании Комитета страны по чрезвычайным ситуациям (Cabinet Office Briefing Room — COBRA), совместно с главами правоохранительных органов страны и полиции работая над разрешением кризиса.

По ее словам, полиции удалось установить личность террориста-смертника и установить, что теракт он совершил в одиночку, однако до сих пор остается неясным, помогал ли кто-то ему с подготовкой взрыва. Имя террориста пока не будет раскрыто в интересах следствия, уточнила она.

Автовокзал «Виктория», рядом с которым расположен спортивно-концертный комплекс «Манчестер Арена», закрыт и будет оставаться закрытым до завершения расследования, сообщила премьер-министр и добавила, что уровень террористической угрозы в Великобритании по прежнему остается высоким.

По словам Мэй, терроризм — это всегда преступление против ни в чем не повинных людей, однако этот теракт превзошел другие теракты из-за того, что своей целью смертник выбрал самых юных граждан Великобритании — подростков и детей.

Премьер-министр также отметила высокий профессионализм спасательных служб и полиции Манчестера. По ее словам, в ночной операции в Манчестере были задействованы боле 400 офицеров полиции.

Мэй подтвердила, что жертвами атаки стали 22 человека , а еще 59 находятся в восьми больницах Манчестера. По ее словам, часть пострадавших — в критическом состоянии.

Премьер министр также выразила сочувствие всем пострадавшим и родственникам погибших в теракте, и поблагодарила всех жителей города и Великобритании, которые оказывали им помощь. «Это то, что отражает дух Манчестера. Он никогда не будет сломлен», — сказала она.

Взрыв в фойе спортивно-концертного комплекса «Манчестер Арена» произошел сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде, когда посетили, среди которых было множество подростков и детей, покидали концертную площадку. Жертвами взрыва по официальным данным полиции стали 22 человека, еще 59 человек получили травмы.

​Из-за взрыва в стране была приостановлена предвыборная кампания — досрочные выборы в парламент Великобритании назначены на 8 июня. Ранее стало известно, что для участия в заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям Мэй отменила предвыборное мероприятие на юго-западе страны. Лидеры оппозиционных партий — Джереми Корбин, Тим Фэррон и Никола Стерджен также сообщили об отмене запланированных мероприятий предвыборной кампании.​

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере.