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В Манчестере арестован мужчина по подозрению в причастности к теракту

23.05.2017 14:16 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Манчестера арестовала в южной части города 23-летнего мужчину в рамках расследования теракта на стадионе "Манчестер-арена", сообщают информагентства.

Задержанный подозревается в причастности к теракту, совершенному на стадионе "Манчестер-арена".

Также известно, что аресты были произведены в районах Чорлтон и Эштон. По данным полиции, задержаны несколько человек.

Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-арена", который прогремел этой ночью. По последним данным, погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. Как сообщила британский премьер Тереза Мэй, среди погибших и раненых много подростков и детей, состояние некоторых пострадавших очень тяжелое.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный подозревается в причастности к теракту, совершенному на стадионе "Манчестер-арена".

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