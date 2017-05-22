23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр "Арндейл" в Манчестере вновь открыт после эвакуации посетителей из-за звука, похожего на взрыв, передают информагентства.

Полиция начала снимать оцепление, сотрудникам центра разрешили вновь заходить в здание.

Ранее полиция города сообщила, что расследует инцидент в ТЦ. Очевидцы говорили о звуке, похожем на взрыв. Известно, что полиция задержала одного человека.

Накануне на крытом стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Арианы Гранде, прогремел взрыв. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, в том числе дети, еще 59 получили ранения.-0-