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Всемирный банк сохранил прогноз цены на нефть в 2017 году на уровне $55 за баррель

23.05.2017 14:01 — Новости Мира | БелТА  
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Всемирный банк сохранил прогноз цены на нефть в 2017 году на уровне за баррель

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк сохранил прогноз цены на нефть в 2017 году на уровне $55 за баррель. Об этом говорится в докладе международной организации, передает ТАСС.

"На 2017 год сохраняется прогноз цен на нефть в среднем на уровне $55 за баррель, что на 29% выше, чем в прошлом году", - отмечается в докладе. В 2018 и 2019 годах уровень цены на нефть ожидается в среднем $60 за баррель и $61,5 за баррель соответственно.

По мнению Всемирного банка, повышение цен на нефть в 2017 году отражает укрепление спроса и сокращение запасов, при условии продления соглашения стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК. В 2018 году ожидается рост цен до $60 за баррель по мере восстановления равновесия на рынке, при этом более значительный рост цен будет сдерживаться сланцевой добычей.

Вместе с тем Всемирный банк предупреждает, что этот прогноз цен на нефть подвержен существенным рискам. Цены могут оказаться выше прогнозируемых, если растущий спрос и лучшее, чем ожидается, соблюдение соглашения входящими и не входящими в ОПЕК производителями ускорит восстановление равновесия. Решение стран ОПЕК продлить договор о сокращении добычи и рост себестоимости добычи также может способствовать росту цен.

Цены могут оказаться ниже прогнозируемых в случае недостаточно полного соблюдения условий соглашения о сокращении добычи, в случае роста поставок из Ливии и Нигерии, которые могут затормозить процесс восстановления равновесия на рынке, а также замедления роста спроса. Еще одним фактором может стать более быстрое, чем прогнозируется, наращивание добычи сланцевой нефти в США - в результате дальнейшего повышения эффективности и рентабельности в условиях возможного снижения налогов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На 2017 год сохраняется прогноз цен на нефть в среднем на уровне $55 за баррель, что на 29% выше, чем в прошлом году", - отмечается в докладе. В 2018 и 2019 годах уровень цены на...

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