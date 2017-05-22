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Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отменил пресс-конференцию перед финалом Лиги Европы
23.05.2017 14:25 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ("МЮ") не будет проводить предматчевую пресс-конференцию накануне финала Лиги Европы с "Аяксом" из-за трагедии в городе Манчестере. Об этом пишет "Р-Спорт" со ссылкой на сообщение в Twitter журналиста Би-би-си Дэна Роана.
Отмечается, что УЕФА принял просьбу "МЮ" не проводить пресс-конференцию в Стокгольме.
Также "МЮ" принял решение закрыть на сутки клубный магазин, музей, кафе и отказаться от проведения экскурсионных туров по домашнему стадиону.
Финал Лиги Европы должен пройти в Стокгольме 24 мая.
Как сообщалось, после концерта американской певицы Арианы Гранде
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Отмечается, что УЕФА принял просьбу "МЮ" не проводить пресс-конференцию в Стокгольме. Также "МЮ" принял решение закрыть на сутки клубный магазин, музей, кафе и...
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