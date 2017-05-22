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Подозрительный предмет найден на железнодорожных рельсах в Швеции

23.05.2017 14:25 — Новости Мира | БелТА  
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Подозрительный предмет найден на железнодорожных рельсах в Швеции

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции перекрыта железнодорожная станция Нюкепинг из-за обнаруженного подозрительного предмета, сообщает ТАСС.

Подозрительный предмет был найден сегодня на железнодорожных рельсах. По данным полиции, речь может идти о взрывном устройстве.

В данный момент вход на станцию Нюкепинг закрыт, движение поездов остановлено. Также проведена эвакуация людей из находящегося неподалеку отеля.

На месте ЧП работает полиция.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подозрительный предмет был найден сегодня на железнодорожных рельсах. По данным полиции, речь может идти о взрывном устройстве.

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