ДТП в Дубае: 7 человек погибли, 35 ранены

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус и грузовик столкнулись в Дубае, погибли как минимум 7 человек, еще 35 получили ранения, сообщают информагентства.

По предварительным данным, в колесе автобуса лопнула шина, после чего водитель транспортного средства потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Известно, что автобус перевозил рабочих. Другие подробности пока не сообщаются.-0-