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ДТП в Дубае: 7 человек погибли, 35 ранены

23.05.2017 14:59 — Новости Мира | БелТА  
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ДТП в Дубае: 7 человек погибли, 35 ранены

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус и грузовик столкнулись в Дубае, погибли как минимум 7 человек, еще 35 получили ранения, сообщают информагентства.

По предварительным данным, в колесе автобуса лопнула шина, после чего водитель транспортного средства потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Известно, что автобус перевозил рабочих. Другие подробности пока не сообщаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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