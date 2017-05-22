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ДТП в Дубае: 7 человек погибли, 35 ранены
23.05.2017 14:59 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус и грузовик столкнулись в Дубае, погибли как минимум 7 человек, еще 35 получили ранения, сообщают информагентства.
По предварительным данным, в колесе автобуса лопнула шина, после чего водитель транспортного средства потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Известно, что автобус перевозил рабочих. Другие подробности пока не сообщаются.-0-
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По предварительным данным, в колесе автобуса лопнула шина, после чего водитель транспортного средства потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в...
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