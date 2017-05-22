Великобритания шокирована гибелью людей в Манчестере - Елизавета II

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Елизавета II прокомментировала трагедию в британском городе Манчестер, сообщает ТАСС.

В письме своему представителю в этом городе, лорду-лейтенанту графства Большой Манчестер Уоррену Смиту королева написала: "Вся страна шокирована смертями и ранениями такого большого числа людей в Манчестере минувшим вечером - взрослых и детей, которые только что получали удовольствие от концерта".

Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших и сочувствие всем пострадавшим в теракте. Она сказала слова благодарности сотрудникам оперативных служб, отметив их профессионализм и заботу в сложившейся обстановке после теракта. Кроме того, Елизавета II заявила, что восхищена тем, с какой человечностью и состраданием жители Манчестера отреагировали на этот "варварский акт".

Взрыв в "Манчестер-арене" произошел поздним вечером 22 мая сразу после концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, 59 получили ранения.-0-