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Великобритания шокирована гибелью людей в Манчестере - Елизавета II
23.05.2017 15:33 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Елизавета II прокомментировала трагедию в британском городе Манчестер, сообщает ТАСС.
В письме своему представителю в этом городе, лорду-лейтенанту графства Большой Манчестер Уоррену Смиту королева написала: "Вся страна шокирована смертями и ранениями такого большого числа людей в Манчестере минувшим вечером - взрослых и детей, которые только что получали удовольствие от концерта".
Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших и сочувствие всем пострадавшим в теракте. Она сказала слова благодарности сотрудникам оперативных служб, отметив их профессионализм и заботу в сложившейся обстановке после теракта. Кроме того, Елизавета II заявила, что восхищена тем, с какой человечностью и состраданием жители Манчестера отреагировали на этот "варварский акт".
Взрыв в "Манчестер-арене" произошел поздним вечером 22 мая сразу после концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, 59 получили ранения.-0-
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В письме своему представителю в этом городе, лорду-лейтенанту графства Большой Манчестер Уоррену Смиту королева написала: "Вся страна шокирована смертями и...
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