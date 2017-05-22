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В Таиланде из-за удара молнии погиб ребенок, 29 детей получили ранения

23.05.2017 16:25 — Новости Мира | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде в результате удара молнии погиб ребенок, еще 29 детей получили ранения, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в провинции Так на западе Таиланда. Во время сильного дождя дети укрылись под деревом, растущим на территории школы. В это дерево и ударила молния.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, однако жизнь одного ребенка врачи спасти не смогли.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в провинции Так на западе Таиланда. Во время сильного дождя дети укрылись под деревом, растущим на территории школы.

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