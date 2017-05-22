В Таиланде из-за удара молнии погиб ребенок, 29 детей получили ранения

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде в результате удара молнии погиб ребенок, еще 29 детей получили ранения, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в провинции Так на западе Таиланда. Во время сильного дождя дети укрылись под деревом, растущим на территории школы. В это дерево и ударила молния.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, однако жизнь одного ребенка врачи спасти не смогли.-0-