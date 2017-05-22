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При взрыве в Манчестере ранения получили около 120 человек
23.05.2017 18:00 — Новости Мира | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на стадионе в Манчестере ранения получили в общей сложности около 120 человек, сообщают информагентства со ссылкой на издание Manchester Evening News.
По уточненным данным, 59 человек были госпитализированы, еще порядка 60 пострадавших получили помощь на месте. Некоторые из госпитализированных, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв на стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Ариана Гранде, прогремел 22 мая в 22.35 по местному времени. Погибли 22 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.-0-
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По уточненным данным, 59 человек были госпитализированы, еще порядка 60 пострадавших получили помощь на месте. Некоторые из госпитализированных, в том числе дети,...
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