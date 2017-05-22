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Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов
23.05.2017 19:32 — Новости Мира | Tut.by
Администрация США опубликовала проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год и предложения на долгосрочную перспективу. Документ предусматривает историческое сокращение расходов и в первую очередь бьет по базовому электорату Трампа.
Бюджетное управление Белого дома опубликовало
Планируемый секвестр — крупнейший из когда-либо предложенных американскими президентами. Проект предусматривает сокращение финансирования таких социальных программ, как продовольственные карты для малоимущих, льготы для выпускников вузов, субсидии фермерским хозяйствам, медицинское обеспечение для людей с ограниченными доходами Medicaid.
Именно поэтому у бюджетного плана Трампа мало сторонников в конгрессе даже среди республиканцев, представляющих округа, которые поддержали его на выборах, отмечает
«Это первый бюджет налогоплательщиков», — охарактеризовал документ директор Бюджетного управления США Мик Малвейни (цитата по
Главным достижением плана Трампа должна стать ликвидация бюджетного дефицита, который за последние десять финансовых лет составлял в среднем $ 790 млрд в год. Сбалансировать федеральный бюджет администрация хочет в течение 10 лет. Но достижение этой цели зависит от налоговой реформы, детальные параметры которой администрация пока не раскрыла.
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Главным достижением плана Трампа должна стать ликвидация бюджетного дефицита, который за последние десять финансовых лет составлял в среднем $ 790 млрд в год.
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