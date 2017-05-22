Британская полиция назвала имя устроителя теракта в Манчестере

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв на стадионе в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди, сообщают информагентства со ссылкой на заявление главы полиции графства большой Манчестер Иэна Хопкинса.

Другой информации о личности мужчины, подозреваемого в совершении теракта, пока не приводится.

Как сообщалось, взрыв на стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Ариана Гранде, прогремел 22 мая в 22.35 по местному времени. В результате погибли 22 человека, ранения получили около 120. По уточненным данным, 59 человек были госпитализированы, еще порядка 60 пострадавших получили помощь на месте. Некоторые из госпитализированных, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.-0-