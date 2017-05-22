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В полиции рассказали подробности о смертнике, совершившем теракт в Манчестере
23.05.2017 20:28 — Новости Мира | Tut.by
Подозреваемый в исполнении теракта в холле стадиона «Манчестер Арена» — Салман Абеди. Ему 22 года,
В полиции отметили, что останки предполагаемого исполнителя теракта пока официально не опознаны.
Имя подозреваемого также подтвердил глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс, передает
«Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером — это 22-летний Салман Абеди. Однако поскольку его имя еще не было официально названо коронером, мне не хотелось бы делать дальнейшие комментарии о нем на данной стадии», — заявил он после встречи в Манчестере с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МВД королевства Эмбер Радд.
Ранее имя подозреваемого называли
Поздно вечером 22 мая на «Манчестер Арене» во время завершения концерта, на котором присутствовало много детей и подростков, раздался взрыв. В результате погибли 22 человека, в том числе дети. Полиция рассматривает случившееся как теракт. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала произошедшее «вопиющим террористическим актом». По версии следствия, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, который действовал один. «Исламское государство» уже взяло на себя ответственность за теракт.
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Подозреваемый в исполнении теракта в холле стадиона "Манчестер Арена" - Салман Абеди. Ему 22 года.
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