В полиции рассказали подробности о смертнике, совершившем теракт в Манчестере

Подозреваемый в исполнении теракта в холле стадиона «Манчестер Арена» — Салман Абеди. Ему 22 года, рассказали в полиции Великобритании. Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила , что личность террориста установлена, однако в интересах следствия его имя пока разглашать не станут.



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В полиции отметили, что останки предполагаемого исполнителя теракта пока официально не опознаны.

Имя подозреваемого также подтвердил глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс, передает ТАСС .

«Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером — это 22-летний Салман Абеди. Однако поскольку его имя еще не было официально названо коронером, мне не хотелось бы делать дальнейшие комментарии о нем на данной стадии», — заявил он после встречи в Манчестере с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МВД королевства Эмбер Радд.

Ранее имя подозреваемого называли СМИ . Сообщалось, что террорист прибыл в Манчестер поездом из Лондона. Известно также, что Абеди был известен властям Великобритании.

Поздно вечером 22 мая на «Манчестер Арене» во время завершения концерта, на котором присутствовало много детей и подростков, раздался взрыв. В результате погибли 22 человека, в том числе дети. Полиция рассматривает случившееся как теракт. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала произошедшее «вопиющим террористическим актом». По версии следствия, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, который действовал один. «Исламское государство» уже взяло на себя ответственность за теракт.